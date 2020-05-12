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Sport24.ruSport24.ru
Футболисты «Ахмата» помогли малоимущим семьям продуктами
Ранее сообщалось, что «Алания» оказала финансовую поддержку малоимущим семьям во время пандемии коронавируса.В источнике
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Футболисты «Ахмата» закупили 1,5 тонны мяса для малоимущих семей

Soccer.ru 19:32 
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Игроки «Ахмата» помогли малоимущим семьям продуктами

Матч ТВ 18:16
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Игроки «Ахмата» помогли малоимущим семьям продуктами

Sportbox.RU 18:16
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