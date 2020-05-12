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Футболисты «Ахмата» помогли малоимущим семьям продуктами
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Ранее сообщалось, что «Алания» оказала финансовую поддержку малоимущим семьям во время пандемии коронавируса.В источнике
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Футболисты «Ахмата» оказали помощь нуждающимся семьям ЧР

Чеченская Республика Сегодня 03:39
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Футболисты «Ахмата» помогли мясом малоимущим

Футбол России 01:03
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Игроки «Ахмата» помогли продуктами малоимущим семьям

Чемпионат 00:21
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