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Игроки «Ахмата» помогли продуктами малоимущим семьям
Нева Спорт
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В чемпионате России, прерванном из-за пандемии коронавируса, грозненский «Ахмат» после 22 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.В источнике
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Игроки «Ахмата» раздали 1,5 тонны мяса нуждающимся семьям

Sports.ru 02:09
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Футболисты «Ахмата» помогли мясом малоимущим

Футбол России 01:03
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Игроки «Ахмата» помогли продуктами малоимущим семьям

Чемпионат 00:21
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