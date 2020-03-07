Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Севильей»

Футболисты мадридского "Атлетико" сыграли вничью с "Севильей" в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:2.