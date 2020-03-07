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«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью
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В матче 27-го тура чемпионата Испании "Атлетико" сыграл вничью с "Севильей" со счетом 2:2.В источнике
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«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей»

Спорт-Экспресс 11:59
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«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью

Футбол России 12:02
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Голы Фелиша и Мораты не помогли «Атлетико» обыграть «Севилью»

Чемпионат 11:59
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