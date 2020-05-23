«Байер» одержал выездную победу над гладбахской «Боруссией»

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» победил в гостях «Боруссию» из Менхенгладбаха. Победу клубу из Леверкузена принес дубль Хаверца, а также гол Свена Бендера.