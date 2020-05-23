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«Байер» одержал выездную победу над гладбахской «Боруссией»
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В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» победил в гостях «Боруссию» из Менхенгладбаха. Победу клубу из Леверкузена принес дубль Хаверца, а также гол Свена Бендера.В источнике
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«Байер» обыграл гладбахскую «Боруссию» и обогнал ее, поднявшись в тройку

Спорт-Экспресс 11:32
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Дубль Хаверца помог «Байеру» увезти победу из Менхенгладбаха, дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург»

Матч ТВ 11:28
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Дубль Хаверца помог «Байеру» увезти победу из Менхенгладбаха, дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург»

Sportbox.RU 11:28
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