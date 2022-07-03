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Футболисты Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА

Нападающие Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили контракты с московским футбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.
РИА Новости
Футболисты воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.
Sports.ru
"ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба", - отмечается в заявлении.
Московский Комсомолец
Сигурдссон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Венецию».
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