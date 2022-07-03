Матч ТВФутболисты Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКАНападающие Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили контракты с московским футбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.РИА НовостиФутболисты воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.Sports.ru"ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба", - отмечается в заявлении.Московский КомсомолецСигурдссон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Венецию».Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьПлеймейкерФутбол РоссииMetaratingsBetassistРГ-СпортЧемпионатКомсомольская Правда - СпортSports.ruМатч ТВРБК спортРИА НовостиМосковский КомсомолецМК-СпортЕвро-футбол.руSmotrim.ruLiveResult.RuBetOnБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииЭджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКАРИА Новости12:12Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКАSports.ru12:10ЦСКА объявил о приостановке контрактов Эджуке и СигурдссонаЧемпионат12:09Футболисты Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКАМатч ТВ12:09Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ПФК ЦСКАLiveResult.Ru12:08Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКАSport24.ru12:02Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКАСпорт-Экспресс12:01Показать ещёОценить31