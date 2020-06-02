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Футболисты «Карпат» массово заразились коронавирусом
КП - Украина
  • КП - Украина
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  • UA-Футбол
Во львовских "Карпатах" вспыхнула эпидемия коронавируса. Об этом стало известно после того, как 13 игроков сдали положительный тест на COVID-19.В источнике
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Вспышка COVID-19 в львовских «Карпатах» отправила клуб на карантин

Украина.ру 06:22
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Футболисты «Карпат» массово заразились коронавирусом

Sport.ru 05:59
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13 игроков «Карпат» заразились коронавирусом

Bookmaker-ratings.ru 05:51
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