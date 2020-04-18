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В «Краснодаре» отреагировали на скандальное видео с Вандерсоном и Кайо
Чемпионат
  • РЕН ТВ1:15
Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала скандальное видео с участием футболистов клуба Вандерсоном и Родриго Кайо.В источнике
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