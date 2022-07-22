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Футболисты «Крыльев» и «Зенита» вышли на матч РПЛ в футболках в поддержку Пиняева

Футболисты «Крыльев Советов» и «Зенита» вышли на матч второго тура МИР РПЛ в футболках в поддержку полузащитника самарской команды Сергея Пиняева.
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В больнице игроку был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.
Sport24.ru
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports.ru
В стартовом туре РПЛ против "Оренбурга" (4:2) Пиняев впервые вышел в стартовом составе в матче высшего дивизиона и провел на поле 77 минут.
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Игроки «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч в футболках в поддержку Пиняева
РИА Новостивчера в 13:17
Зенитовцы вышли на поле в футболках с изображением игрока «Крыльев Советов» Пиняева
78.ruвчера в 13:13
Игроки «Зенита» и «Крыльев» вышли в специальных футболках в поддержку Пиняева
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Футболисты «Крыльев» и «Зенита» вышли на матч РПЛ в футболках в поддержку Пиняева
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Футболисты «Зенита» и «Крыльев» вышли на матч в футболках в поддержку Пиняева
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Игроки «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч в футболках в поддержку Пиняева
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Футболисты «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч в футболках в поддержку Пиняева
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