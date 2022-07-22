Матч ТВФутболисты «Крыльев» и «Зенита» вышли на матч РПЛ в футболках в поддержку ПиняеваФутболисты «Крыльев Советов» и «Зенита» вышли на матч второго тура МИР РПЛ в футболках в поддержку полузащитника самарской команды Сергея Пиняева.Матч ТВВ больнице игроку был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.Sport24.ruSports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.Sports.ruВ стартовом туре РПЛ против "Оренбурга" (4:2) Пиняев впервые вышел в стартовом составе в матче высшего дивизиона и провел на поле 77 минут.Футбол РоссииЧитать далееСвернутьСпорт-ЭкспрессРИА НовостиМК-СпортSports.ruЧемпионатLiveResult.RuМатч ТВБомбардир.руПодробнее о событииИгроки «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч в футболках в поддержку ПиняеваРИА Новостивчера в 13:17Зенитовцы вышли на поле в футболках с изображением игрока «Крыльев Советов» Пиняева78.ruвчера в 13:13Игроки «Зенита» и «Крыльев» вышли в специальных футболках в поддержку ПиняеваФутбол Россиивчера в 13:12Футболисты «Крыльев» и «Зенита» вышли на матч РПЛ в футболках в поддержку ПиняеваМатч ТВвчера в 13:07Футболисты «Зенита» и «Крыльев» вышли на матч в футболках в поддержку ПиняеваЧемпионатвчера в 13:04Игроки «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч в футболках в поддержку ПиняеваSport24.ruвчера в 13:04Футболисты «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч в футболках в поддержку ПиняеваСпорт-Экспрессвчера в 12:59Показать ещёОценить