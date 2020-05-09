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Футболисты «Лиона» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в интервью Progrès заявил, что все игроки сдали тесты на коронавирус.В четверг были протестированы все игроки мужской и женской команд.В источнике
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Все футболисты «Лиона» сдали отрицательные тесты на коронавирус

РИА Новости 07:34
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Все футболисты «Лиона» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Спорт-Экспресс 07:29
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Футболисты «Лиона» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Soccer.ru 07:17 
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