Футболисты «Лиона» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в интервью Progrès заявил, что все игроки сдали тесты на коронавирус.В четверг были протестированы все игроки мужской и женской команд.