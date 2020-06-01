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Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца
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Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.В источнике
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Игроки «Ливерпуля» в память о Джордже Флойде встали на одно колено на «Энфилде». Это уже перебор

Sport24.ru 13:45 
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Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США Джорджа Флойда

РИА Новости 11:29
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Футболисты «Ливерпуля» встали на одно колено в память о погибшем афроамериканце Флойде

Metaratings 10:53
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