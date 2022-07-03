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Футболисты «Локомотива» обыграли «Факел» в товарищеском матче

Московский "Локомотив" обыграл воронежский "Факел" в товарищеском матче.
РИА Новости
В составе железнодорожников забивали Наир Тикнизян, Джирано Керк, Франсуа Камано и Вильсон Изидор.
Спорт-Экспресс
У "Факела" отличились Олег Дмитриев (47) и Георгий Гонгадзе (61).
РИА Новости
Через пять минут взятием ворот отметился нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, пас на счету Живоглядова.
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Футболисты «Локомотива» обыграли «Факел» в товарищеском матче
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«Локомотив» обыграл «Факел» в товарищеском матче
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