РИА НовостиФутболисты «Локомотива» обыграли «Факел» в товарищеском матчеМосковский "Локомотив" обыграл воронежский "Факел" в товарищеском матче.РИА НовостиВ составе железнодорожников забивали Наир Тикнизян, Джирано Керк, Франсуа Камано и Вильсон Изидор.Спорт-ЭкспрессУ "Факела" отличились Олег Дмитриев (47) и Георгий Гонгадзе (61).РИА НовостиЧерез пять минут взятием ворот отметился нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, пас на счету Живоглядова.ЧемпионатЧитать далееСвернутьКП - ВоронежInc-news.ruLiveSport.ruМосковский КомсомолецBetassistКомсомольская Правда - СпортTV ГубернияИА Красная ВеснаРИА НовостиСпорт-ЭкспрессПлеймейкерМатч ТВФутбол РоссииИноПроСпортЕвро-футбол.руRT на русскомLiveResult.RuБомбардир.руРБК спортOverbettingLegalbetПодробнее о событииФутболисты «Локомотива» обыграли «Факел» в товарищеском матчеРИА Новости12:30«Локомотив» обыграл «Факел» в товарищеском матчеМатч ТВ12:17«Локомотив» победил «Факел» в товарищеском матче, команды забили шесть мячейBetassist12:06«Локомотив» обыграл «Факел» в первом матче Циннбауэра во главе железнодорожниковЧемпионат12:05«Локомотив» победил «Факел» в товарищеском матчеSport24.ru12:00«Локомотив» одержал результативную победу над «Факелом» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс12:00«Локомотив» переиграл «Факел» в результативном матче нестандартного форматаФутбол России11:59Показать ещёОценить2