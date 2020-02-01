«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Флорьян Мигель, Ромен Филиппото и Пабло Мартинес.