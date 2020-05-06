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Футболисты «Мордовии» не получают зарплату пять месяцев
Столица С
  • Столица С
  • Sports.ru
Спортивный директор «Мордовии» Марат Мустафин сообщил, что клуб не платит зарплату футболистам уже пять месяцев. Несмотря на это, клуб продолжит борьбу за сохранение места в ФНЛ.В источнике
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Футбольный клуб из ФНЛ задолжал игрокам зарплату за пять месяцев

ИА Красная Весна 15:57 
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Футболисты «Мордовии» не получают зарплату пять месяцев

Чемпионат 10:59
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Директор «Мордовии»: «Задолженность по зарплате — пять месяцев, но игроки относятся к ситуации с пониманием»

Sport24.ru 09:19 
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