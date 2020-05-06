НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершатАлександр Емельяненко хочет подраться с ТайсономFigaro: Участники военных игр в Ухане жаловались на состояние здоровьяЦСКА интересуется чешским защитникомЧемпионатФутболисты «Мордовии» не получают зарплату пять месяцевСтолица С2Столица СSports.ruСпортивный директор «Мордовии» Марат Мустафин сообщил, что клуб не платит зарплату футболистам уже пять месяцев. Несмотря на это, клуб продолжит борьбу за сохранение места в ФНЛ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Футбольный клуб из ФНЛ задолжал игрокам зарплату за пять месяцевИА Красная Весна 15:57 Футболисты «Мордовии» не получают зарплату пять месяцевЧемпионат 10:59Директор «Мордовии»: «Задолженность по зарплате — пять месяцев, но игроки относятся к ситуации с пониманием»Sport24.ru 09:19 рекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершатАлександр Емельяненко хочет подраться с ТайсономFigaro: Участники военных игр в Ухане жаловались на состояние здоровьяЦСКА интересуется чешским защитникомНовости