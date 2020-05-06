Футболисты «Мордовии» не получают зарплату пять месяцев

Спортивный директор «Мордовии» Марат Мустафин сообщил, что клуб не платит зарплату футболистам уже пять месяцев. Несмотря на это, клуб продолжит борьбу за сохранение места в ФНЛ.