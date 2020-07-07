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Футболисты «Оренбурга» готовятся к матчу 27-го тура РПЛ против ЦСКА
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Вестирама.ру
  • Футбол России
  • Нева Спорт
Футболисты "Оренбурга" готовятся к домашнему матчу 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.В источнике
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Матч «Оренбург» — ЦСКА официально состоится

Sport24.ru 12:25 
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Матч «Оренбурга» с «ЦСКА» посетят только владельцы абонементов

Вестирама.ру 10:57
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Принято решение по матчу «Оренбурга» и ЦСКА

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