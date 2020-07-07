Футболисты «Оренбурга» готовятся к матчу 27-го тура РПЛ против ЦСКА

Футболисты "Оренбурга" готовятся к домашнему матчу 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.