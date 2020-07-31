Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для пересмотра их дела
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев пришли в Мосгорсуд, где в пятницу должен состояться пересмотр их дела о хулиганстве, по которому им был вынесен приговор. Встретившие их перед зданием журналисты спросили у них про настроение.В источнике Настроение хорошее, надеюсь на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, значит, будем им доверять. Дай Бог, чтобы так и было. Компенсация? Мы пока хотим справедливого решения.ТВ Центр03:21