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Российская газетаРоссийская газета
Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для пересмотра их дела
Экономика сегодня
  • Москва 2420:07
  • Известия1:15
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  • ТВ Центр0:34
  • Комсомольская правда0:43
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев пришли в Мосгорсуд, где в пятницу должен состояться пересмотр их дела о хулиганстве, по которому им был вынесен приговор. Встретившие их перед зданием журналисты спросили у них про настроение.В источнике
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Александр Кокорин
российский футболист
Настроение хорошее, надеюсь на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, значит, будем им доверять. Дай Бог, чтобы так и было. Компенсация? Мы пока хотим справедливого решения.ТВ Центр03:21
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Кокорин — о пересмотре дела: если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю

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«Надеемся на справедливость»: Кокорин и Мамаев пришли в суд для пересмотра приговора

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Кокорин надеется на справедливое решение суда

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