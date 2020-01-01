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Большинство футболистов РПЛ выступили за доигровку чемпионата
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Большинство футболистов РПЛ высказались за доигровку сезона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. За возобновление чемпионата России проголосовали 61% опрошенных игроков. 39% считают, что обстановка в России слишком серьёзная, и доигровка РПЛ чревата серьёзными последствиями.В источнике
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С чего всё начиналось
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Большинство футболистов РПЛ выступают за проведение матчей без зрителей

На вопрос ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что из соображений безопасности играть нужно без зрителей.
Чемпионат вчера в 02:00
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Большинство игроков РПЛ считают, что сезон нужно доиграть без зрителей

Sports.ru вчера в 03:35
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Большинство игроков РПЛ выступили за возобновление сезона без зрителей

Футбол России вчера в 02:44
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Продлевать или расставаться? Что делать со Смоловым и другими арендованными футболистами

Советский спорт вчера в 02:44
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