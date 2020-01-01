Большинство футболистов РПЛ выступили за доигровку чемпионата
Большинство футболистов РПЛ высказались за доигровку сезона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. За возобновление чемпионата России проголосовали 61% опрошенных игроков. 39% считают, что обстановка в России слишком серьёзная, и доигровка РПЛ чревата серьёзными последствиями.В источнике
С чего всё начиналось
На вопрос ответили 87 футболистов – и россияне, и легионеры. Большинство — основные игроки своих клубов, многие выступают за национальные сборные. 68,4% считают, что из соображений безопасности играть нужно без зрителей.
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