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«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится
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"Сочи" сообщил, что достиг договоренности с "Ростовом" по поводу проведения матча 23-го тура российской Премьер-лиги.В источнике
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В «Ростове» заверили, что соблюдали медицинский регламент

Футбол России 08:11
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«Ростов» подтвердил, что сегодняшний матч с «Сочи» состоится

Metaratings 08:11
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Футболисты «Ростова» вылетают на игру в Сочи

ФК Ростов 07:35
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