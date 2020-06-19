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Футболисты «Ростова» отправились на матч с «Сочи»
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Футболисты "Ростова" отправились на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи", сообщается на странице команды в Instagram.В источнике
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