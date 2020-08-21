НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Футболисты «Рубина» добирались до отеля в Москве на такси
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Общественная служба новостей
  • Футбол России
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Игроки и тренерский штаб казанского футбольного клуба «Рубин» по прилёту в Москву на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, были вынуждены добираться до отеля на такси.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

Игрокам и тренерам «Рубина» пришлось ехать в отель в Москве на такси. ЦСКА не предоставил автобус

Отправляемся в Москву Матч # ЦСКАРубин – завтра в 20:00 pic.twitter.com / byzXcKxpK9 — "Рубин" Казань (@ fcrk) August 21, 2020 Как нам сообщили в клубе, тренеры и игроки были вынуждены поехать в отель на такси, поделившись на группы.
Спорт БИЗНЕС Online 12:20
Подробнее о событии
alt

«Рубин» добирался до отеля на такси. ЦСКА не предоставил автобус

Матч ТВ 14:29
alt

«Рубин» добирался до отеля в Москве на такси. Водитель автобуса от ЦСКА опоздал на час

Sports.ru 14:19
alt

«Никакой подоплеки искать не стоит». ЦСКА извинился перед «Рубином» за то, что команда добиралась в отель на такси

Sport24.ru 14:58 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости