Отправляемся в Москву Матч # ЦСКАРубин – завтра в 20:00 pic.twitter.com / byzXcKxpK9 — "Рубин" Казань (@ fcrk) August 21, 2020 Как нам сообщили в клубе, тренеры и игроки были вынуждены поехать в отель на такси, поделившись на группы.