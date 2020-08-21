Футболисты «Рубина» добирались до отеля в Москве на такси
Игроки и тренерский штаб казанского футбольного клуба «Рубин» по прилёте в Москву на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА были вынуждены добираться до отеля на такси.В источнике
С чего всё начиналось
Отправляемся в Москву Матч # ЦСКАРубин – завтра в 20:00 pic.twitter.com / byzXcKxpK9 — "Рубин" Казань (@ fcrk) August 21, 2020 Как нам сообщили в клубе, тренеры и игроки были вынуждены поехать в отель на такси, поделившись на группы.