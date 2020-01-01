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Футболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины
ZIK
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  • УНИАН
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Футбольный клуб "Шахтер" выиграл у "Колоса" в рамках 31-го тура чемпионата Украины. Матч проходил в столице 15 июля.В источнике
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Футболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины

CT news 15:17
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«Шахтер» переиграл «Колос» с преимуществом в два мяча

REGNUM 14:35
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«Шахтёр» уверенно переиграл «Колос»

Евро-футбол.ру 14:22
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