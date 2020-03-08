Шахтер в огненном матче обыграл Колос

Последние слово осталось за донецким Шахтером. Гол Жуниора Мораеса на 81-й минуте матча принес победу "горнякам". Отметим, что в компенсированное время ко второму тайму был удален Маркос Антонио.