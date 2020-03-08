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Шахтер в огненном матче обыграл Колос
Народная правда
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Последние слово осталось за донецким Шахтером. Гол Жуниора Мораеса на 81-й минуте матча принес победу "горнякам". Отметим, что в компенсированное время ко второму тайму был удален Маркос Антонио.В источнике
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«Шахтер» обыграл «Колос» и закончил первый этап чемпионата с преимуществом в 14 очков над «Динамо»

47-регион.ру 14:11 
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«Шахтер» обыграл «Колос» и закончил первый этап чемпионата с преимуществом в 14 очков над «Динамо»

Советский спорт 13:24 
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Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 13:22
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