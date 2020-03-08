НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМариуполь ввосьмером проиграл Днепру-1 и не попал в топ-шестерку УПЛСформировались обе шестёрки второго этапа чемпионата УкраиныСтепаненко не поможет «Шахтеру» в первом матче с «Вольфсбургом»Шахтер начнет второй этап УПЛ матчем с Зарей, а затем примет Динамо«Колос» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Украины 8 марта 2020 годаГлавноеБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунахГол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дербиBigmir)netШахтер в огненном матче обыграл КолосНародная правда6Народная правдаua.Tribuna.comUA-ФутболСегодня (Киев)УНИАНФакты и комментарииПоследние слово осталось за донецким Шахтером. Гол Жуниора Мораеса на 81-й минуте матча принес победу "горнякам". Отметим, что в компенсированное время ко второму тайму был удален Маркос Антонио.В источнике Комментировать3Подробнее о событии «Шахтер» обыграл «Колос» и закончил первый этап чемпионата с преимуществом в 14 очков над «Динамо»47-регион.ру 14:11 «Шахтер» обыграл «Колос» и закончил первый этап чемпионата с преимуществом в 14 очков над «Динамо»Советский спорт 13:24 Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата УкраиныРИА Новости 13:22рекламаЕщё по темеМариуполь ввосьмером проиграл Днепру-1 и не попал в топ-шестерку УПЛСформировались обе шестёрки второго этапа чемпионата УкраиныСтепаненко не поможет «Шахтеру» в первом матче с «Вольфсбургом»Шахтер начнет второй этап УПЛ матчем с Зарей, а затем примет Динамо«Колос» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Украины 8 марта 2020 годаГлавноеБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунахГол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дербиНовости