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Чемпионат Украины. «Шахтер» победил «Колос» в матче с семью голами
Народная правда
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"Шахтер" на выезде победил "Колос" в матче 22-го тура чемпионата Украины — 4:3. "Шахтер" с 59 баллами лидирует в таблице, у "Колоса" 26 очков и шестая позиция.В источнике
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«Шахтер» обыграл «Колос» и закончил первый этап чемпионата с преимуществом в 14 очков над «Динамо»

47-регион.ру 14:11 
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«Шахтер» обыграл «Колос» и закончил первый этап чемпионата с преимуществом в 14 очков над «Динамо»

Советский спорт 13:24 
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Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 13:22
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