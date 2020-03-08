Чемпионат Украины. «Шахтер» победил «Колос» в матче с семью голами

"Шахтер" на выезде победил "Колос" в матче 22-го тура чемпионата Украины — 4:3. "Шахтер" с 59 баллами лидирует в таблице, у "Колоса" 26 очков и шестая позиция.