НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина
ИА Красная Весна
  • ИА Красная Весна
  • Metaratings
  • RBC.ua
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Sport24.ru
  • Вести.Ru
  • Известия
  • LiveSport.ru
  • Нева Спорт
Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.В источнике
Подробнее о событии
alt

41 зритель «Ливерпуль» — «Атлетико» умер от коронавируса, игроки «Севильи» нарушили карантин. Новости COVID-19

Sport24.ru 03:00 
alt

Футболисты «Севильи», нарушившие карантин, принесли извинения

Sport.ru вчера в 17:59
alt

Четыре игрока «Севильи» уличены в нарушении карантина. Они устроили вечернику у бассейна

Спорт-Экспресс вчера в 14:41
реклама
Главное
Новости