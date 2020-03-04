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Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча
Чемпионат
  • Моя Москва.онлайн0:43
Началось все с жеста вратаря красно-белых Артема Реброва. Футболисты команд «Спартак» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча четвертьфинала Олимп-Кубка России в подтрибунном помещении. Об этом сообщает «Спорт-Эксперсс».В источнике
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