Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча

Началось все с жеста вратаря красно-белых Артема Реброва. Футболисты команд «Спартак» и ЦСКА устроили стычку в перерыве матча четвертьфинала Олимп-Кубка России в подтрибунном помещении. Об этом сообщает «Спорт-Эксперсс».