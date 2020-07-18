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Футболисты «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения
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Футболисты московского "Спартака" поздравили генерального директора команды Шамиля Газизова с днем рождения. 18 июля функционеру исполнилось 52 года.В источнике
Подробнее о событии
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