Будьте в Плюсе
Матч ТВ
Матч ТВ

Футболисты «Спартака» прибыли на автобусе в Краснодар

Московский «Спартак» добрался до Краснодара, где будет проходить матч 2-го тура РПЛ.
Betassist
Красно-белые добирались до Краснодара с пересадками: сначала долетели до Ставрополя на самолете, а затем доехали на автобусе до места игры.
Sport24.ru
Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет на стадионе «Краснодар» завтра, 23 июля.
Sport24.ru
Прямую трансляцию смотрите с 19:30 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР и сайте matchtv.ru.
Матч ТВ
Bobsoccer
Sport24.ru
Sportliga.com
Матч ТВ

Подробнее о событии

Футболисты «Спартака» приехали в Краснодар на автобусе из Ставрополя
Betassistвчера в 14:31
«Спартак» прибыл в Краснодар перед матчем 2 тура
Футбол Россиивчера в 14:28
«Спартак» прибыл в Краснодар на матч второго тура РПЛ
Bobsoccerвчера в 14:11
«Спартак» показал прибытие команды в Краснодар на матч 2-го тура РПЛ
Sport24.ruвчера в 14:30
Футболисты «Спартака» прибыли на автобусе в Краснодар
Матч ТВвчера в 14:21
«Спартак» отправился на матч против «Краснодара»
Soccer.ru21 июля в 10:13
Ещё по теме

ФК «Краснодар» 23 июля дома сыграет со «Спартаком»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», бесплатный концерт состоится 23 июля на открытой площадке перед стадионом: за два часа до начала матча «Краснодара» и «Спартака».
Кубанские новостивчера в 12:23

«Спартак» примет «Зенит» в восьмом туре РПЛ 4 сентября

Расписание появилось на официальном сайте РПЛ. Встреча восьмого тура между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Москве 4 сентября.
Metaratingsвчера в 11:38

Ледяхов считает, что матч между «Спартаком» и «Краснодаром» завершится ничьей

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче красно-белых на выезде против «Краснодара».
Спорт-Экспрессвчера в 15:56

2-й тур Мир РПЛ стартовал в пятницу победой «Зенита» над «Крыльями Советов»

2-й тур Мир РПЛ стартовал в пятницу победой «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0). В субботу ЦСКА сыграет дома с «Сочи», «Спартак» встретится на выезде с «Краснодаром».
Sports.ruвчера в 01:12

Сотни болельщиков встретили «Спартак» в Ставрополе

На улице Ставрополя игроков встретили сотни болельщиков «Спартака».
Спорт-Экспрессвчера в 06:28

Новости