Матч ТВФутболисты «Спартака» прибыли на автобусе в КраснодарМосковский «Спартак» добрался до Краснодара, где будет проходить матч 2-го тура РПЛ.BetassistКрасно-белые добирались до Краснодара с пересадками: сначала долетели до Ставрополя на самолете, а затем доехали на автобусе до места игры.Sport24.ruМатч «Краснодар» — «Спартак» пройдет на стадионе «Краснодар» завтра, 23 июля.Sport24.ruПрямую трансляцию смотрите с 19:30 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР и сайте matchtv.ru.Матч ТВЧитать далееСвернутьBobsoccerSport24.ruSportliga.comМатч ТВПодробнее о событииФутболисты «Спартака» приехали в Краснодар на автобусе из СтаврополяBetassistвчера в 14:31«Спартак» прибыл в Краснодар перед матчем 2 тураФутбол Россиивчера в 14:28«Спартак» прибыл в Краснодар на матч второго тура РПЛBobsoccerвчера в 14:11«Спартак» показал прибытие команды в Краснодар на матч 2-го тура РПЛSport24.ruвчера в 14:30Футболисты «Спартака» прибыли на автобусе в КраснодарМатч ТВвчера в 14:21«Спартак» отправился на матч против «Краснодара»Soccer.ru21 июля в 10:13Показать ещёОценить4