Футболисты «Спартака» захотели оплатить штрафы своих болельщиков
Спортсмены захотели поддержать задержанных за хулиганство фанатов. Игроки московского «Спартака» выразили готовность выплатить штрафы за болельщиков, обвиненных в хулиганстве. Об этом заявил капитан команды Георгий Джикия.В источнике Смысл возбуждать уголовное дело? Было приятно наблюдать, что ребята проводили нас со стадиона, встретили в Туле, хотя не могли находиться на стадионе. Спасибо им за поддержку, за эти 200 километров. Мы обязательно узнаем, если будут какие-то штрафы, и все это компенсируем.Телеканал 360°02:28
С чего всё начиналось
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2) высказался о задержании болельщиков московской команды. Красно-белые выехали на матч в Тулу в пятницу вечером.
Sportbox.RU вчера в 13:20