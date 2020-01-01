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Футболисты «Спартака» захотели выплатить штрафы за своих болельщиков
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Игроки московского «Спартака» выразили готовность выплатить штрафы за болельщиков, обвиненных в хулиганстве, заявил капитан команды Георгий Джикия. В пятницу болельщики клуба устроили акцию в поддержку команды у домашнего стадиона «Спартака» в Тушино. Они перекрыли дорогу и начали поджигать файеры.В источнике
Георгий Джикия
российский футболист
Если будут штрафы, полностью возьмем на себя. Приятно было наблюдать, как ребята нас проводили со стадиона и встретили по дороге в Туле. Спасибо за поддержку, за дорогу. Если будут штрафы, мы узнаем все и все это компенсируем.НТВ13:55
Подробнее о событии
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Джикия об уголовном деле на фанатов «Спартака»: «Готов взять все на себя, если будут санкции»

Sports.ru 15:47
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Георгий Джикия: «Если будут штрафы для фанатов, мы узнаем всё и компенсируем»

Матч ТВ 13:20
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Георгий Джикия: «Если будут штрафы для фанатов, мы узнаем всё и компенсируем»

Sportbox.RU 13:20
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