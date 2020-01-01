Георгий Джикия российский футболист

Если будут штрафы, полностью возьмем на себя. Приятно было наблюдать, как ребята нас проводили со стадиона и встретили по дороге в Туле. Спасибо за поддержку, за дорогу. Если будут штрафы, мы узнаем все и все это компенсируем.

НТВ

вчера в 13:55