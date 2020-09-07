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Футболисты «Тамбова» грозят бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов
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Игроки написали письмо на имя губернатора области Александра Никитина, которое было подписано 13 футболистами. Отмечается, что долги по зарплате идут с июня 2020 года. Кроме того, игрокам не выплатили премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.В источнике
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С чего всё начиналось
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Футболисты «Тамбова» грозят забастовкой и бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате

В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.
Спорт-Экспресс 11:50
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Игрок «Тамбова» Килин — о возможном бойкоте матча РПЛ: «Мы просто хотим получить то, что заработали»

Sport24.ru 13:10 
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«Мы просто хотим получить то, что заработали». Игрок «Тамбова» Килин – о письме губернатору

Матч ТВ 13:51
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Футболисты «Тамбова» готовят забастовку

Sport.ru 12:29
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