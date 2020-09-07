Футболисты «Тамбова» пригрозили забастовкой из-за долгов по зарплате
РБК направил запрос в пресс-службу ФК «Тамбов» и обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона. Игроки просят погасить долги по зарплате за июнь, июль и август текущего года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона 2019/20.В источнике
С чего всё начиналось
В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.