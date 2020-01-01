НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Телеканал UTVТелеканал UTV
Футболисты «Уфы» исполнили народную итальянскую песню
Телеканал UTV
  • Телеканал UTV
  • Красное знамя (Нефтекамск)
  • Выбор (Салават)
  • Краснокамские зори
Ранее Урунов исполнил песню своего рэпера-соотечественника, а Данил Круговой спел в стиле башкирского артиста.В источнике
Подробнее о событии
alt

Футболисты «Уфы» исполнили народную итальянскую песню

Телеканал UTV 03:41
alt

ФК «Уфа» подтвердил статус самой поющей команды РПЛ

REGNUM 03:32
alt

Футбольный клуб «Уфа» – самый поющий в России

Стерлитамакский рабочий 02:45
реклама
Главное
Новости