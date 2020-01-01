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Легионеры «Уфы» сдали тест на коронавирус
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ГТРК Башкортостан
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
Пресс-служба башкирского клуба рассказала, что игроки в четвёртый раз сдали анализы на COVID-19. После 22-х туров "Уфа" занимает девятое место в чемпионате России.В источнике
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Легионеры «Уфы» сдали тест на коронавирус

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Легионеры «Уфы» сдали тесты на коронавирус вместе с командой

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