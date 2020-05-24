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Футболисты «Утрехта» пошли на сокращение зарплаты
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
Напомним, что чемпионат Нидерландов был завершен досрочно.В источнике
Подробнее о событии
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Футболисты «Утрехта» пошли на сокращение зарплаты

Soccer.ru 09:21 
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Игроки и тренерский штаб «Утрехта» пошли на сокращение зарплаты

Sportbox.RU 08:54
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Игроки и тренерский штаб «Утрехта» пошли на сокращение зарплаты

Матч ТВ 08:54
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