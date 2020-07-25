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Российская газетаРоссийская газета
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Soccer.ru
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Во время празднования победы в финальном матче Кубка России над "Химками" игроки "Зенита" сломали трофей.В источнике
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Подробнее о событии
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«Зенит» в Кубке: как питерцы выиграли третий трофей за два года и разбили его

Известия 17:01
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Игроки «Зенита» разбили Кубок России во время церемонии награждения: видео

Sport24.ru 12:59 
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Игроки «Зенита» разбили трофей Кубка России во время празднования

Sports.ru 12:34
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