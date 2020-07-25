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Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Soccer.ru
  • РЕН ТВ0:24
  • Пятый канал0:31
  • 78.ru0:15
  • НТВ0:36
Во время празднования победы в финальном матче Кубка России над "Химками" игроки "Зенита" сломали трофей.В источнике
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Игроки «Зенита» разбили Кубок России во время церемонии награждения: видео

Sport24.ru 12:59 
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«Зенит» разбил Кубок России во время церемонии награждения

Матч ТВ 12:33
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«Зенит» разбил трофей, полученный за победу в финале Кубка России

Футбол России 12:27
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