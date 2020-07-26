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Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Soccer.ru
  • РЕН ТВ0:24
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Игроки футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга разбили Кубок России сразу после награждения. Из-за неаккуратности футболистов была серьезно повреждена крышка кубка, который переходит из клуба в клуб с 2010-го года.В источнике
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Кубок пора менять: «Зенит» сломал его в очередной раз

Московский Комсомолец вчера в 13:47
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Игроки «Зенита» разбили Кубок России во время церемонии награждения: видео

Sport24.ru 25 июля в 12:59 
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Игроки «Зенита» разбили трофей Кубка России во время празднования

Sports.ru 25 июля в 12:34
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