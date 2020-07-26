Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России

Игроки футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга разбили Кубок России сразу после награждения. Из-за неаккуратности футболистов была серьезно повреждена крышка кубка, который переходит из клуба в клуб с 2010-го года.