«Зенит» возобновил тренировки на своей базе

Игроки работают на базе в Удельной в индивидуальном порядке. Как сообщает «СЭ», тренировки проходят под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком с утра до вечера в определенной очередности, так что футболисты почти не пересекаются между собой.