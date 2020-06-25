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«Арсенал» прошел тестирование на коронавирус перед матчем с «Ростовом»
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Футболисты «Арсенала» прошли тестирование на коронавирус перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом». Об этом сообщает Twitter клуба.В источнике
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В «Арсенале» тесты на коронавирус показали отрицательный результат

Матч ТВ 11:44
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Очередное тестирование на коронавирус футболистов «Арсенала» не выявило случаев заражения

ТАСС Спорт 10:55
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Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус

MySLO.ru 10:33
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