Футболисты клубов «Енисей» и «СКА-Хабаровск» подрались во время матча
Во время товарищеского матча между игроками футбольных клубов «Енисей» и «СКА-Хабаровск» 22 июля произошла драка, пишет «Чемпионат». Игрок красноярской команды Валерий Кичин сцепился с футболистом из противоположной команды, в результате спортсмены упали на поле и начали драться.В источнике Ничего страшного не произошло - потолкались, поборолись. Ребят разняли, они уже помирились. Обошлось без крови и повреждений. Это межсезонье, такое бывает - эмоции. Наказывать Кичина не будем.РИА Новостивчера в 13:25
Metaratings вчера в 13:35