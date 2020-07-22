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Футболисты клубов «Енисей» и «СКА-Хабаровск» подрались во время матча
Известия
  • РЕН ТВ0:30
Во время товарищеского матча между игроками футбольных клубов «Енисей» и «СКА-Хабаровск» 22 июля произошла драка, пишет «Чемпионат». Игрок красноярской команды Валерий Кичин сцепился с футболистом из противоположной команды, в результате спортсмены упали на поле и начали драться.В источнике
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Александр Тарханов
футболист
Ничего страшного не произошло - потолкались, поборолись. Ребят разняли, они уже помирились. Обошлось без крови и повреждений. Это межсезонье, такое бывает - эмоции. Наказывать Кичина не будем.РИА Новостивчера в 13:25
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