Александр Тарханов футболист

Ничего страшного не произошло - потолкались, поборолись. Ребят разняли, они уже помирились. Обошлось без крови и повреждений. Это межсезонье, такое бывает - эмоции. Наказывать Кичина не будем.

РИА Новости

вчера в 13:25