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«Реал» возобновил тренировки на клубной базе
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Мадридский "Реал" сегодня, 11 мая, возобновил тренировки на клубной базе, сообщает пресс-служба клуба.В источнике
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