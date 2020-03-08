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Российская газетаРоссийская газета
Футболисты в Италии грозят забастовкой, если не остановят чемпионат
Газета.Ru
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Итальянские футболисты выразили готовность объявить забастовку, если чемпионат Италии не будет приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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Во вторник может быть принято решение о приостановке чемпионата Италии

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Профсоюз итальянских футболистов может объявить забастовку

РИА Новости 10:37
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Приостановку Серии А рассмотрят на экстренном собрании во вторник. Ассоциация игроков угрожает забастовкой

Sports.ru 10:33
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