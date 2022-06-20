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Чемпионат

Футбольная ассоциация Уэльса опубликовала заявление по поводу ухода Райана Гиггза

Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила уход Райана Гиггза с поста главного тренера национальной команды.
Чемпионат
Футбольная ассоциация Уэльса подтверждает личное заявление, опубликованное Райаном Гиггзом 20 июня 2022 года.
Soccer.ru
В скором времени должно состояться судебное разбирательство по этому делу.
Чемпионат
Все внимание FAW и мужской национальной сборной Уэльса сосредоточено на чемпионате мира по футболу в Катаре в конце этого года.
Soccer.ru

Подробнее о событии

Футбольная ассоциация Уэльса выступила с заявлением по поводу ухода Гиггза
Soccer.ru20:19
Футбольная ассоциация Уэльса опубликовала заявление по поводу ухода Райана Гиггза
Чемпионат18:15
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