ЧемпионатФутбольная ассоциация Уэльса опубликовала заявление по поводу ухода Райана ГиггзаФутбольная ассоциация Уэльса подтвердила уход Райана Гиггза с поста главного тренера национальной команды.ЧемпионатФутбольная ассоциация Уэльса подтверждает личное заявление, опубликованное Райаном Гиггзом 20 июня 2022 года.Soccer.ruВ скором времени должно состояться судебное разбирательство по этому делу.ЧемпионатВсе внимание FAW и мужской национальной сборной Уэльса сосредоточено на чемпионате мира по футболу в Катаре в конце этого года.Soccer.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФутбольная ассоциация Уэльса выступила с заявлением по поводу ухода ГиггзаSoccer.ru20:19Футбольная ассоциация Уэльса опубликовала заявление по поводу ухода Райана ГиггзаЧемпионат18:15Показать все источникиОценить