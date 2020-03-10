В УЕФА ответили на сообщение о возможности переноса Евро-2020
Ранее итальянское издание Tuttosport сообщило, что чемпионат хотят отодвинуть на более поздний срок, чтобы успеть доиграть приостановленные из-за коронавируса национальные первенства. Национальный футбольные федерации нескольких стран попросили УЕФА перенести чемпионат Европы 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
Национальные федерации нескольких стран обратились к Европейскому футбольному союзу с просьбой о переносе Евро-2020, сообщает итальянское издание Tuttosport.