В УЕФА ответили на сообщение о возможности переноса Евро-2020

Ранее итальянское издание Tuttosport сообщило, что чемпионат хотят отодвинуть на более поздний срок, чтобы успеть доиграть приостановленные из-за коронавируса национальные первенства. Национальный футбольные федерации нескольких стран попросили УЕФА перенести чемпионат Европы 2020 года. В источнике