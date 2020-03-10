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В УЕФА ответили на сообщение о возможности переноса Евро-2020
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Ранее итальянское издание Tuttosport сообщило, что чемпионат хотят отодвинуть на более поздний срок, чтобы успеть доиграть приостановленные из-за коронавируса национальные первенства. Национальный футбольные федерации нескольких стран попросили УЕФА перенести чемпионат Европы 2020 года.В источнике
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С чего всё начиналось
Национальные федерации нескольких стран обратились к Европейскому футбольному союзу с просьбой о переносе Евро-2020, сообщает итальянское издание Tuttosport.
Вести.Ru 09:25
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УЕФА просят перенести Евро-2020 на следующий год

Sport.ru 09:59
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УЕФА о коронавирусе: «Нет необходимости менять что-то в расписании Евро-2020»

Sports.ru 09:57
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В УЕФА отреагировали на слухи о возможном переносе Евро-2020 из-за коронавируса

Матч ТВ 10:12
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